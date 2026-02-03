Тюменка чуть не умерла после приема препарата от глистов

Прием антигельминтного препарата для одной из жительниц Тюмени чуть не закончился летальным исходом - побочный эффект от приема лекарства привет к тому, что медикам пришлось бороться за жизнь пациентки более двух недель.

Таблетки девушка купила без рецепта. Для профилактики её семья и домашний питомец ежегодно принимали антигельминтные препараты. У девушки развилось полубессознательное состояние со спутанной речью, замедленной реакцией. Пациентку доставили в реанимацию ОКБ № 1. КТ-обследование выявило очаговое поражение в головном мозге.

Несмотря на круглосуточную работу всего персонала реанимации и профильных специалистов состояние пациентки прогрессивно ухудшалось. Пациентку перевели на ИВЛ. Врачи после консилиума обратились в федеральный центр. ВЫяснилось, что симптомы были следствием редких побочных действий противогельминтного препарата. Он обладает иммуносупрессивными свойствами, поражает иммунную систему.

"Аналогичных случаев в литературе описано около 60. С опасной патологией в Тюменской области встретились впервые. Мы скорректировали терапию, после чего состояние пациентки начало стремительно стало улучшаться", - уточнила заведующий неврологическим отделением ОКБ № 1, главный внештатный специалист невролог департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Остапчук.

Девушка выписана домой. Её здоровью ничего не угрожает.

Департамент здравоохранения Тюменской области напоминает: принятие антигельминтных и других препаратов без назначения врача - опасно для жизни.