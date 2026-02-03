Тюменский омбудсмен Датских проведет личный прием 6 февраля

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских 6 февраля проведет прием граждан по вопросам правовой поддержки.

Прием организуют в Тюменском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Водопроводная, 6) с 10:00 до 12:00. Запись ведется телефону 8 (3452) 45-00-17.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение и документы, относящиеся к обращению (при наличии).