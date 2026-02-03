Около 1,6 млрд рублей взыскали с недобросовестных алиментщиков тюменские приставы

В 2025 году на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось более 1,7 млн исполнительных документов, взысканная сумма за год составила более 13 млрд рублей. Отдельное внимание уделялось защите и восстановлению прав несовершеннолетних: за прошедший год было окончено более 10 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов, а сумма взысканий составила почти 1,6 млрд рублей, сообщили в облдуме об итогах работы начальник управления Кабдула Хайдаров.
