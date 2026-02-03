Фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста даже в отсутствие западного капитала. При этом в полной мере реализовать потенциал российского фондового рынка позволит развитие институциональной среды. К такому выводу пришли банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ по итогам совместного исследования финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределённость правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению участников, рынку необходим новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчёркивают, что его реализация возможна, в частности, при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределённости вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний.

Наибольшая доля "скептиков" зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе. Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ:

Активный фондовый рынок — это не только источник капитала, но и важнейший механизм долгосрочного развития крупных компаний. Для бизнеса он означает доступ к инвестициям, справедливую рыночную оценку и возможность выстраивать устойчивые стратегии роста. Одновременно фондовый рынок расширяет инвестиционные возможности для частных инвесторов, особенно в условиях снижения ключевой ставки и постепенного сокращения привлекательности классических депозитных инструментов.

Сергейчук сообщил, что ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 годах соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов надеется увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, прокомментировал, что голос бизнеса, прозвучавший в исследовании, чётко указывает на приоритеты: регуляторам и участникам финансового рынка необходимо энергично укреплять институты корпоративного управления и повышать качество защиты прав инвесторов. Одновременно эмитентам, особенно компаниям, планирующим IPO, важно убедительно продемонстрировать на внешнем контуре то, что их стратегии нацелены на долгосрочный и устойчивый рост стоимости для всех заинтересованных сторон.