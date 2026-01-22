Почему в контактных линзах нельзя мыться и плавать?

изображение сгенерировано в GigaChat

Любое взаимодействие контактных линз с обычной водой может привести к паразитарному воспалению роговицы и снижению зрению до его потери. О возможных тяжких последствиях контакта линз с водой рассказала Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Все дело в микроскопической амёбе Acanthamoeba. Эти простейшие широко распространены в окружающей среде: они живут в водопроводной воде, бассейнах, озёрах, почве, даже в системах кондиционирования. При попадании под линзу они вызывают воспаление роговицы - акантамебный кератит.

Опасность акантамебы в её коварстве

Акантамеба выживает в растворах, которые убивают бактерии, образуя цисты, способные годами сохраняться. Попав в благоприятные условия (травмированная роговица под линзой), амёба начинает проникать вглубь роговой оболочки, буквально "поедая" её клетки. Заболевание плохо поддаётся терапии, часто требует месяцев агрессивного применения токсичных для глаз капель, пересадки роговицы и нередко приводит к значительному, необратимому снижению зрения или даже слепоте.

Почему акантамебный кератит — болезнь "носителей линз"?

Потому что контактная линза, особенно при нарушении правил, создаёт идеальные условия для трагедии. Линза — это инородное тело, которое может механически перенести возбудителя с рук или из раствора на поверхность глаза. Пространство между линзой и роговицой — тёплая, влажная, замкнутая среда, где амёба чувствует себя прекрасно. Даже микроскопические микроповреждения роговицы, которые неизбежны при длительном ношении или неправильно подобранных линзах, являются входными воротами для инфекции.

Главные причины, которые могут привести к акантамебному кератиту:

Причина №1 - вода. Это абсолютное табу. Амёба живёт в воде. Поэтому категорически запрещено мыться, плавать, принимать душ в линзах. нельзя промывать линзы или контейнер водопроводной, бутилированной или любой другой нестерильной водой, полоскать контейнер водой из-под крана.

Причина №2 - нарушение режима ношения и гигиены. Сон в линзах, не предназначенных для этого (кроме специальных ночных). Во сне доступ кислорода к роговице резко снижается, что увеличивает риск её повреждения. Превышение срока ношения линз и использование просроченного раствора или его повторное применение. Недостаточная очистка линз (просто залили раствором, не потерев пальцем).

Причина №3 - игнорирование первых симптомов. Любой дискомфорт — это сигнал тревоги! Особенно должно насторожить сильная, нестерпимая боль в глазу, покраснение, которое не проходит после снятия линз, светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела, песка. При появлении этих симптомов линзы нужно немедленно снять и СРОЧНО обратиться к офтальмологу, обязательно сообщив, что вы носите контактные линзы.

Как сделать ношение линз безопасным? Железные правила от офтальмолога:

Мойте руки с мылом и вытирайте их насухо безворсовым полотенцем перед любым контактом с линзами.

Используйте только свежий, стерильный многофункциональный раствор для очистки и хранения. Никакой воды!

Меняйте контейнер для линз не реже 1 раза в месяц. Это рассадник бактерий и амёб.

Строго соблюдайте режим ношения: дневной, гибкий, пролонгированный — как назначил врач.

Снимайте линзы перед любым контактом с водой.

Регулярно (минимум раз в год) проходите осмотр у офтальмолога, даже если вас ничего не беспокоит.