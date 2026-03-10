Метель и сильный ветер 11 марта ожидаются в Тюменской области

17:10 10 марта 2026
Ухудшение погоды прогнозируется в западных и юго-восточных районах региона, в прогнозах погоды снег, местами метель и порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах снежные заносы.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах. При неблагоприятной погоде следует снизить скорость и увеличить дистанцию.

На федеральных трассах ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники.

Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

