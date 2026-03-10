Метель и сильный ветер 11 марта ожидаются в Тюменской области

Ухудшение погоды прогнозируется в западных и юго-восточных районах региона, в прогнозах погоды снег, местами метель и порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах снежные заносы.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. При неблагоприятной погоде следует снизить скорость и увеличить дистанцию.
На федеральных трассах ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники.
Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru