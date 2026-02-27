Ямальская "Снежинка" станет первой в мире полностью автономной научной станцией

Фото - https://arctic-mipt.com

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подписали трёхстороннее соглашение о развитии проекта международной арктической станции "Снежинка".

"Снежинка" на Полярном Урале будет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей круглый год на водородной энергетике и возобновляемых источниках энергии. Проект разработан МФТИ. Площадка объединит инженеров и учёных для исследований в самых разных сферах: от экологии до медицины и беспилотных систем.

Фальков напомнил, что Арктика – это национальный приоритет, ее изучение является важной стратегической задачей, для решения которой необходима кооперация. Новые договорённости определяют, как будет работать новый водородный полигон в Нефритовой долине. Он станет местом для тестирования отечественного высокотехнологичного оборудования и инновационных решений.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: