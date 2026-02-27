Кодекс народного дружинника решили разработать в Тюмени

Развитие деятельности народных дружин при участии сотрудников правоохранительных органов, дружинников и депутатов гордумы обсудили в администрации Тюмени думы, на встрече стороны подвели итоги 2025 года, обозначили планы и приоритетные направления работы, сообщил глава города Максим Афанасьев.

В прошлом году народные дружины административных округов объединили в Тюменскую народную дружину для повышения координации рабочих процессов и ресурсов. В дружинники всп больше записывается молодежи- отбор желающих поддерживать правопорядок на городских территориях, продолжается. На сегодняшний день правоохранительным органам в охране общественного порядка помогают 105 человек.

Со слов главы города, работа Тюменской и Казачьей народных дружин востребована, они привлекаются для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, участвуют в рейдах по пресечению несанкционированной торговли, помогают в выявлении административных правонарушений.

"Совместно с участниками совещания принято решение разработать Кодекс народного дружинника, который должен неукоснительно соблюдаться и служить нормативным ориентиром для всех участников народной дружины, определяя их права, обязанности и стандарты поведения при выполнении задач по охране правопорядка", - сообщил Афанасьев.