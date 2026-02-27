Работу системы оповещения граждан проверят сегодня в Тюменской области

С 10:40 до 10:43 местного времени будет проводиться контрольная тренировочная проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области.

