Работу системы оповещения граждан проверят сегодня в Тюменской области

27 февраля в Тюменской области проверят работу системы оповещения граждан.
С 10:40 до 10:43 местного времени будет проводиться контрольная тренировочная проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области.
Услышав сигнал "Внимание всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств), соблюдайте спокойствие.
