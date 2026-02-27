Работу системы оповещения граждан проверят сегодня в Тюменской области

08:18 27 февраля 2026
27 февраля в Тюменской области проверят работу системы оповещения граждан.

С 10:40 до 10:43 местного времени будет проводиться контрольная тренировочная проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области.

Услышав сигнал "Внимание всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств), соблюдайте спокойствие.

