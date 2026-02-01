Студентов зовут учиться строить банковскую карьеру

Для студентов и выпускников российских вузов и средне-специальных учебных заведений открылась регистрация на третий сезон всероссийского образовательного курса по банковскому менеджменту. В прошлом году на этот проект было подано более 7 тысяч заявок от представителей 250 вузов и 370 ссузов. Свыше 1800 человек приняли участие в ВТБ Лиге, а самые активные и результативные — более 100 участников — присоединились к команде банка.

В рамках программы в этом году проведут шесть мастер-классов от ведущих экспертов по таким ключевым темам, как финансовая грамотность, продажи, карьера и корпоративная культура. Участники смогут выполнять задания и зарабатывать баллы. Каждый студент получит по завершении курса сертификат, а участники, набравшие наибольшее количество баллов, – ценные призы и преимущество при отборе в команду ВТБ.

Попробовать свои силы могут студенты последних курсов, а также выпускники ссузов и вузов 2021–2025 гг. по специальностям: экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и другим смежным областям. Бесплатное обучение пройдет с 7 по 30 апреля.