"Создавай по любви" - в Тюмени для авторов общественных проектов проведут план-сессии

3 и 4 марта в Тюмени состоятся встречи для тех, кто развивает городские сообщества и запускает проекты — план-сессии "Создавай по любви". Это площадка для диалога между авторами инициатив и командами общественных пространств: первые представят свои идеи на 2026 год, вторые расскажут о возможностях поддержки.

Встречи задуманы как способ сделать общественные пространства удобными и полезными для представителей сообществ и авторов инициатив.

Принять участие могут те, у кого уже есть планы и проекты на текущий год. Встречи также будут полезны партнерам общественных пространств, которые планируют и дальше участвовать в реализации значимых инициатив. На план-сессии можно рассказать о своем проекте и получить возможность реализовать его на территории общественного пространства, познакомиться с другими лидерами региона, чтобы найти единомышленников и партнеров, а также предложить идею для совместной реализации с городскими командами.

Владислав Татаринцев, гендиректор Агентства современных коммуникаций:

Нам важно, чтобы общественные пространства региона были не просто местом встреч, а настоящей опорой для сообществ. Верим, что проекты, которые здесь рождаются, должны помогать находить и поддерживать лидеров в разных сферах. Мы перезагружаем деятельность пространств и хотим вместе с сообществами создать линейку проектов, договорится о партнерстве. План-сессия — это разговор на равных. Только так, по любви, и рождаются проекты, которые действительно нужны тюменцам.

Встречи пройдут 3 марта с 19:00 до 21:00 и 4 марта с 16:00 до 18:00. Регистрация здесь.