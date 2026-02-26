Участника "Боевого кадрового резерва" трудоустроили в облдуму

участник проекта "Боевой кадровый резерв" Мирас Сайфутдинов будет работать в Тюменской областной думе в качестве помощника депутата, сообщил губернатор Александр Моор.

Удостоверение ему вручил наставник – Эдуард Омаров, член президиума политсовета партии "Единая Россия", первый вице-президент общероссийской организации "Опора России".

Это уже третье назначение участника "Боевого кадрового резерва" на должность.

"На спецоперации Мирас служил в 90-м инженерно-сапёрном полку. Получил тяжёлое ранение. Награждён медалями "За отвагу" и "За разминирование". Мирас стажировался в нескольких региональных организациях. Начинал в Главном управлении строительства. Но предпочёл развиваться в сфере предпринимательства. Прошёл стажировку в "Опоре России", Международной школе предпринимательства Тюменского госуниверситета. В будущем ветеран СВО планирует открыть своё дело", - сообщил Моор.

Сайфутдинов многодетный отец, своими руками построил для семьи дом. Принимает активное участие в региональных мероприятиях.