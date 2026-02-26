Суд обязал школу Тюмени и ее ученика выплатить побитому школьнику более 160 тыс рублей

13:04 26 февраля 2026
В феврале 2025 года ученик восьмого класса школы №48 Тюмени на перемене ударил шестиклассника в область губы и правого глаза - сломанная линза очков порезала подглазничную область так, что врачам пришлось рану зашивать.

Ленинский райсуд по со школы и родителей виновника взыскал по 50 тысяч рублей за моральный вред и по 32 тысячи рублей в счёт возмещения ущерб. Помимо этого, ответчикам пришлось уплатить госпошлина по 3,5 тыс. рублей с каждого.

Решение суда не вступило в законную силу.

