Около 10 тысяч тонн круп произвели тюменские предприятия за год

Тюменские предприятия в 2025 году произвели 9 795 тонн крупы, что на 24,4% больше по сравнению с 2024 годом.

Производством круп в регионе занимаются пять предприятий. Они выпускают манную, овсяную, ячменную, перловую крупы, овсяные хлопья и горох.

Крупнейшим тюменским переработчиком зерна и производителем крупы является "Юнигрэйн" в Ялуторовске. Компания перерабатывает ячмень, пшеницу, рожь, овес, а затем из них производит хлопья, крупу и муку.

"Действующие мощности переработки в регионе позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок собственной продукцией", - сообщают в департаменте АПК.