В Тюмени обнаружено вероятное место первого упокоения святого покровителя города

В Тюмени обнаружено вероятное место первого упокоения святителя Филофея Тобольского - святого покровителя Тюмени.

В результате проседания грунта на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени обнаружилась старинная сводчатая кладка, похожая на склеп для погребения. Место это находится в нескольких метрах перед входом в Троицкий собор, как и завещал похоронить себя святитель Филофей Лещинский - строитель собора.

Пресс-секретарь Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров:

Святитель Филофей (Лещинский), митрополит Тобольский и Сибирский - наш тюменский святой. Он лично путешествовал по Западной и Восточной Сибири, вместе с помощниками священниками крестил 40 тысяч хантов, манси, а также представителей других народов, строил храмы. В своих путешествиях и иных делах Филофей действовал по повелению Петра I. В 1704 году в Тюмени был построен Благовещенский собор, в 1715 году - Троицкий собор мужского монастыря. Здесь в Тюмени он жил на покое в старости, молился, здесь был погребен. Безусловно, святитель Филофей - покровитель Тюмени.

В 1920-х годах останки Филофея Тобольского тайно были перезахоронены в Вознесенско-Георгиевском храме Тюмени, однако информация об этом чудесным образом сохранилась и была передана наместнику монастыря. В 2006 году мощи были обретены и перенесены в Троицкий собор, где обретаются и поныне.

На фото - краевед Надежда Антуфьева направила в Тобольскую митрополию информацию с рисунком, зафиксировавшим, как выглядело это место в конце XIX века. Том "Западная Сибирь", 1884 г. находится в Областной научной библиотеке в фонде Редкой литературы.