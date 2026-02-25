В Тюмени из-за эпизоотической ситуации отменили продовольственную ярмарку

13:12 25 февраля 2026
Продовольственная ярмарка, которая должна была пройти в Тюмени 28 февраля, не состоится. Решение принято в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в РФ и во исполнение поручения Минсельхоза России (от 14.02.2026 № РН-25-24/2604) в целях предотвращения распространения опасных болезней животных, сообщает департамент потребительского рынка города.

Теги: АПК , ярмарка
