Около 700 тыс рублей штрафа выписано на зиму за снег на крышах в Тюмени

Своевременная уборка снега и наледи с крыш и тротуаров — вопрос безопасности жителей и сохранности городской среды, вопрос организации мониторинга и своевременной очистки крыш обсуждался на очередной коллегии в администрации горда, сообщил глава муниципалитета Максим Афанасьев.

В минувшие выходные управляющие компании значительно активизировали работы по уборке снега. Согласно последним данным, в Тюмени 2677 скатных кровель. На 18 февраля выявлено более 800 кровель, требующих срочной очистки, По данным на вторник, работы на большинстве из них уже проведены. Однако более 20 объектов до сих пор находятся под особым контролем и требуют повышенного внимания.

"Ежедневные обходы квартальных инспекторов позволяют оперативно выявлять проблемные участки. Особое внимание уделяется состоянию козырьков балконов, а также входных групп. Нарушения наказываются штрафами: для юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей. С начала года наложено штрафов на сумму 680 тысяч рублей", - сообщил Афанасьев.

Глава города призвал организации строго соблюдать установленные законом требования и оперативно реагировать на изменения погодных условий.

О скоплении снега или сосулек на карнизах можно сообщать на портал "Тюмень — наш дом" в раздел "Сосульки на крыше"; по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20.