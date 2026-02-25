Почти 400 жалоб на блокировку счетов и карт поступило от жителей Тюмени, Югры и Ямала в Банк России за 2025 год

В конце 2025 года- в начале 2026-го в СМИ и соцсетях появилась информация, что банки стали массово блокировать переводы и карты граждан. В Тюмеской области, Югре и на Ямале также наблюдается рост жалоб граждан на блокировку, но это не тысячи обращений, рассказала журналистам на пресс-завтраке управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

"За весь 2025 год мы получили 390 таких претензий от жителей Тюменской области, Югры и Ямала", - сообщила Никитина.

Эксперт рассказала о причинах блокировок:

Со второй половины 2024 года банки проверяют все переводы клиентов на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные. Если клиент и его счета попали в поле зрения правоохранительных органов, т.е. полиция уже занимается расследованием факта мошенничества, то банк обязан не только приостановить перевод, но и заблокировать карту и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию клиента. Счет при этом не блокируется, человек может воспользоваться своими деньгами и совершить любые банковские операции в офисе банка. То есть ему необходимо обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Граждане ограничения воспринимают часто негативно, так как это создает много неудобств, но важно - блокировки помогают предотвращать новые хищения по этим реквизитам. "Проблема в том, что банки не всегда понятно объясняли клиентам, в чем причины ограничения и что надо делать в таком случае человеку. В августе Банк России выпустил рекомендации для банков. И все крупнейшие организации изменили коммуникацию с клиентами: они объясняют людям причины так называемых блокировок и подсказывают дальнейшие действия", - подчеркнула Елена Никитина.

Что делать, если банк заблокировал операции?

Если такая блокировка все-таки произошла, то в некоторых случаях человек может ее обжаловать - в первую очередь в своем банке. Также можно напрямую подать заявление в Банк России на сайте через вкладку "Обратиться в Банк России" и затем "Обжаловать включение сведений в базу данных о мошеннических операциях". В обращении необходимо указать свои данные, в том числе номера банковских карт и счетов, названия банков, от которых вы узнали о включении сведений в базу данных, подробно описать ситуацию. Регулятор в течение 15 рабочих дней примет решение – удалять ли вас из дропперской базы. Но есть нюанс: если сведения в нее внесла полиция, вопрос не удастся решить, пока не закончится следствие.