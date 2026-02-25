Пять орденов Мужества передали семьям бойцов в Ишиме

15:38 25 февраля 2026
Глава Ишима Федр Шишкин и военком Владимир Лютов в торжественной обстановке передали боевые награды семьям погибших в спецоперации замляков.

"Многие наши земляки за отвагу и мужество в решении боевых задач представлены к высоким наградам, некоторые, к сожалению, посмертно. Ордена Мужества удостоены Степанов Владимир Сергеевич, Дмитриев Евгений Александрович, Башкиров Андрей Иванович, Маркеев Андрей Андреевич, Казанцев Александр Валерьевич. Медалью "За храбрость" 2 степени награждён Шанчуров Олег Витальевич, медалью "За Отвагу" - Кухаренко Геннадий Александрович. Соболезную семьям бойцов, благодарю родителей героев за достойное воспитание сыновей. Гордимся ими и помним!" - написал Шишкин в Мах.

Теги: Ишим , СВО , государственные награды
