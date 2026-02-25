Снег с тюменских улиц продолжают вывозить в леса

После выявления незаконной рубки и нелегального снежного полигона в Боровском участковом лесничестве инспекторы с 9 февраля ведут усиленное патрулирование. За это время выявлены новые нарушения лесного законодательства, одного нарушителя застали с поличным, сообщает деплеса ТО.

16 февраля в урочище Боровском лесничий Тюменского управления лесами обнаружил повторное размещение отходов от зимней уборки улиц. Грязный снег складирован на площади около 2000 м². Ущерб лесам оценён почти в 135 тысяч рублей. Составлен акт о лесонарушении, материалы переданы в управление государственного лесного контроля.Проводится административное расследование по ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ, направлены запросы в полицию и администрацию округа для установления причастных лиц.

20 февраля во время очередного рейда инспекторы зафиксировали ещё один факт выгрузки снега в лес. На месте обнаружили самосвал, выполняющий разгрузку. Ущерб превышает 33 тысяч рублей. Материалы по данному факту также направлены в органы лесного контроля, сведения о собственнике грузовика запрошены в ГИБДД.

2Работа по установлению виновных и привлечению их к ответственности продолжается. Патрулирование лесных участков будет усилено.​ Поддержка жителей в этой работе крайне важна. Если вы заметили выгрузку снега, строительных отходов или другую подозрительную деятельность в лесу, сообщайте об этом через pos.gosuslugi.ru; По почте: Tyumenles@prto.ru или dlk_to@72to.ru; по телефонам: 8 (3452) 64-15-62", - обращаются к гражданам сотрудники деплеса.