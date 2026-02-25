Глава Тобольска передал семьям бойцов восемь орденов Мужества

Вручение госнаград семьям тоболяков, погибших при исполнении воинского долга, состоялось в Тобольске.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно орденом Мужества награждены:

старший матрос Баша Евгений Григорьевич;

рядовой Силов Дмитрий Владимирович;

ефрейтор Белов Павел Васильевич;

матрос Васильев Алексей Александрович;

рядовой Абисов Ильнар Ильярович;

рядовой Зайцев Павел Павлович;

рядовой Молдыбаев Эдгард Рахимжанович;

ефрейтор Тырцев Сергей Сергеевич.

Медалью Суворова посмертно награжден рядовой Шеин Виталий Викторович, медалью "За боевые отличия" - рядовой Ханбиков Руслан Рушанович, медалью "За отвагу" - рядовой Будаев Даниил Вадимович.

"Награду Васильева Алексея Александровича получил его сын. И отдельно хочу отметить: этот молодой человек в составе знаменной группы выносил флаг Российской Федерации. Отец мог бы гордиться сыном – достойный парень, настоящий патриот. Хочу обратиться ко всем ребятам, чьи отцы героически погибли, защищая нашу страну: будьте достойны своих отцов. Они отдали самое дорогое, чтобы вы жили под мирным небом. Растите честными, сильными, любите Родину и берегите своих мам!" - написал глава Тобольска Петр Вагин в соцсетях.