Глава Тобольска передал семьям бойцов восемь орденов Мужества

Вручение госнаград семьям тоболяков, погибших при исполнении воинского долга, состоялось в Тобольске.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно орденом Мужества награждены:
старший матрос Баша Евгений Григорьевич;
рядовой Силов Дмитрий Владимирович;
ефрейтор Белов Павел Васильевич;
матрос Васильев Алексей Александрович;
рядовой Абисов Ильнар Ильярович;
рядовой Зайцев Павел Павлович;
рядовой Молдыбаев Эдгард Рахимжанович;
ефрейтор Тырцев Сергей Сергеевич.
Медалью Суворова посмертно награжден рядовой Шеин Виталий Викторович, медалью "За боевые отличия" - рядовой Ханбиков Руслан Рушанович, медалью "За отвагу" - рядовой Будаев Даниил Вадимович.
"Награду Васильева Алексея Александровича получил его сын. И отдельно хочу отметить: этот молодой человек в составе знаменной группы выносил флаг Российской Федерации. Отец мог бы гордиться сыном – достойный парень, настоящий патриот. Хочу обратиться ко всем ребятам, чьи отцы героически погибли, защищая нашу страну: будьте достойны своих отцов. Они отдали самое дорогое, чтобы вы жили под мирным небом. Растите честными, сильными, любите Родину и берегите своих мам!" - написал глава Тобольска Петр Вагин в соцсетях.
