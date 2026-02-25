Назван топ-10 регионов, жителям которых чаще всего везет в лотереях

За 2025 год участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли 474 суперприза – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.



Подавляющее большинство суперпризов разыграны в онлайн-лотереях. Абсолютным лидером стала лотерея "Великолепная 8" – в ней было разыграно 213 суперпризов. Чуть меньшее число участников выиграли суперпризы в следующих лотереях бренда: "Большая 8" – 76 суперпобедителей, "5 из 36" и "Трижды три" – по 30 суперпобедителей, "Мечталлион" – 21 суперпобедитель (с учётом разделения суперпризов некоторых тиражей между несколькими игроками).



При этом 452 выигрыша суперпризов пришлись на цифровые каналы. Билеты, выигравшие суперпризы, были также куплены в 10 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Челябинской областях, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае.



Самым "урожайным" месяцем для участников стал апрель, далее следуют ноябрь и октябрь.