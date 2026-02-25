Театрализованный концерт "Голос великой силы" собрал жен и мам тюменских бойцов СВО

Участницы женского сообщества "Связующее звено", жены и мамы бойцов СВО, вышли на сцену с историями своей жизни в рамках театрализованного концерта "Голос великой силы".

"Главной его темой стала сила, которая есть внутри каждого из нас и помогает делать добро даже в трудные минуты. Благодарю всех прекрасных женщин, которые не опускают руки, а остаются опорой для любимых людей и находят силы творить, запечатлевая непростое время в наших сердцах", - отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Для зрителей прозвучали произведения о том, как тяжело прощаться с сыном или мужем, погибшим героем на фронте. Для многих, кто столкнулся с потерей любимого человека, именно творчество помогает пережить горе, считает одна из участниц театрализованного концерта — Олеся Медведева. Ее сын, 20-летний Владимир Медведев, во время эвакуации раненых в районе села Новоивановка выводил пострадавших из-под огня. Сам получил ранение, но оставался на поле боя. Когда враг ударил второй раз, Владимир погиб. За мужество и героизм был награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества посмертно.

"Концерт "Голос великой силы" не похож ни на один другой. Не только потому, что здесь нет актеров, но и потому, что все истории правдивы. Нет ни одного выдуманного слова — это рассказы о погибших ребятах, наших героях, которыми поделились со зрителями их родные, — подчеркнула Олеся Медведева. — Концерт организуем уже во второй раз, обязательно продолжим выступать с ним и дальше. Жители Тюменской области должны знать о тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, и гордиться ими".

Мероприятие реализуется в рамках проекта "СВОи квартирники" при поддержке Росмолодежи.




