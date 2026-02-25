В банковском секторе отмечена позитивная динамика

Российский банковский сектор показывает положительную динамику несмотря на ужесточение денежно‑кредитной политики и рост регуляторной нагрузки. По итогам года ключевые игроки фиксируют рост прибыли и расширение клиентской базы. Эксперты связывают это с высокой адаптивностью отрасли к новым условиям и активным внедрением цифровых решений.

"Чистая прибыль превысила 500 млрд рублей, были выплачены рекордные дивиденды, проведена знаковая для российского рынка сделка по увеличению капитала, при этом акционерная база превысила 1,4 млн человек", — прокомментировал результаты 2025 года первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк нарастил число клиентов до 30,3 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Цифровая аудитория также показала значительный рост, увеличившись на 21%. А портфель кредитов юридическим лицам вырос за год на 7,9%.

По данным отраслевых аналитиков, за последний год банки сумели обеспечить рост показателей и повысить эффективность операционных процессов. При этом устойчивость сектора — это результат многолетней трансформации, создания востребованных у населения и бизнеса услуг, повышение доступности качественного сервиса, поддержка развития предприятий и внешнеэкономической деятельности. Банковский сектор не только выдержал испытания ужесточением регулирования и денежно‑кредитной политики, но и продемонстрировал способность к трансформации, превращая вызовы в возможности для роста.