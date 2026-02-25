Тюменский депутат вручил тюменцам награды за помощь участникам СВО

В Информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы руководитель фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин провел поблагодарил жителей региона, внесших значительный личный вклад в поддержку участников специальной военной операции.

Открывая встречу, парламентарий подчеркнул важность признания заслуг тех, кто бескорыстно служит России. По его словам, именно на таких людей сегодня стоит равняться.

"Это настоящие патриоты. Когда я был в Луганске и Краснодоне, наши бойцы передавали огромную благодарность тем, кто отправляет им всё необходимое для борьбы с врагом и приближения Победы. Это очень скромные люди, которые не любят афишировать свои добрые дела. Но о них обязательно нужно рассказывать, их нужно благодарить и гордиться ими", - отметил Глеб Трубин.

За большой личный вклад благодарностью депутата были отмечены Никита Асташев, Егор Шилов, Иван Крошухин и Фархад Ташбулатов.

Кроме того, Глеб Трубин вручил медаль "За поддержку и помощь СВО" тюменцу Егору, который на своем личном транспорте неоднократно доставлял гуманитарные грузы на передовую.