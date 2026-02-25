В 2025 году в Тюменской области было установлено 32 случая бешенства

Тюменская область является стационарно неблагополучной по бешенству животных. В 2025 году на территории области было установлено 32 случая бешенства, такие данные приводит управление ветеринарии Тюменской области.

В этом году карантин по бешенству животных действует или вводился в ряде муниципалитетов. В январе упоминались населенные пункты Сладковского, Казанского, Бердюжского, Упоровского, Исетского и Заводоуковского округов, а также Ялуторовск и деревня Зубарева в пригороде Тюмени.

В феврале новые очаги выявляли так же в Казанском, Упоровском, Заводоуковском, Исетском округах и в Сорокинском, Ялуторовском, Ишмском округах, в поселке Богандинский и в селе Перевалово под Тюменью.

В январе управление ветеринарии публиковало информацию с напоминанием о том, что количество выхода диких животных к людям растет зимой, они могут являться переносчиком опасного заболевания, общего для человека и животных - бешенства. Заразиться можно от укуса или попадания слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые. ПРиближаться к диким животным нельзя, о своих заболевших питомцам необходимо сообщать в ветслужбы. Если произошел укус, необходимо как можно раньше промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медучреждение.