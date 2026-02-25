Сотрудники полиции в Тобольске спасли при пожаре 50 человек

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России "Тобольский" вовремя заметили опасность и спасли 50 жильцов из пожара, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло ночью в одном из общежитий Тобольска. Клубы дыма, вырывавшиеся из окон второго этажа, заметили полицейские Александр Другаков, Бахтияр Кабиров и Игорь Пичман во время патрулирования.

Полицейские сообщили в дежурную часть о пожаре и принялись за эвакуацию жильцов. Коридор был уже сильно задымлен. Патрульные громко оповещали жильцов о пожаре. Они стучали в двери комнат и призывали немедленно покинуть помещения. Полицейские сопровождали людей к выходу, обеспечивая их безопасность. Особая помощь потребовалась маломобильному гражданину, который недавно перенес операцию.

Во время обследования всех этажей общежития полицейские обнаружили на полу в одной из комнат беременную женщину. Она чувствовала себя плохо и не могла самостоятельно передвигаться. Действуя быстро и слаженно, сотрудники полиции подняли пострадавшую и на руках перенесли на балкон пятого этажа, где отсутствовало задымление. Прибывшие сотрудники МЧС помогли эвакуировать оставшихся в здании жильцов на улицу, где ожидала бригада медиков.

"Всего с участием патрульных было спасено 50 человек, 13 из них – из зоны активного задымления. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейским удалось предотвратить тяжкие последствия и избежать жертв", - сообщила Волк.