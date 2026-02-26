В 2025 году сумма поступлений в бюджет РФ от Сбера превысила 1,3 трлн рублей

Сумма поступлений в бюджет Российской Федерации от Группы Сбер в 2025 году превысила 1,3 трлн рублей. Об этом заявил Президент, председатель правления Сбера Герман Греф накануне раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

По итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. С учётом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат Группы Сбер превысила 948 млрд рублей. Кроме того, в 2025 году Сбер выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей — половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов. Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет страны от Группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей.