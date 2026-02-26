План третьего водовода от Велижанской водоочистной станции определяют в Тюмени

Технические детали инженерных изысканий и сроки разработки проекта строительства третьей нитки водовода между областной столицей и Велижанской водоочистной станцией обсудили на совещании в департаменте ЖКХ Тюменской области 25 февраля.

На данном этапе прорабатывается план прохождения трассы, идёт сбор информации о земельных участках, попадающих в зону строительства, согласование с ресурсоснабжающими организациями и операторами связи, чтобы исключить пересечение коммуникаций.

"В нашем деле, как в спорте, нельзя терять баллы на старте, чтобы потом в спешке не догонять уходящее время. Поэтому прошу всех сосредоточиться на реализации данного проекта. От него зависит надёжность водоснабжения жителей агломерации в будущем и перспективный рост строительства и промышленности в агломерации", - отметил директор департамента ЖКХ ТО Семён Тегенцев.

Контракт на строительство участка водовода диаметром 1000 мм и протяжённостью 11 км заключен в ноябре 2025 года. Работы должны завершить до конца 2027 года.

Для возведения важного коммунального объекта Тюменская область получила средства казначейского инфраструктурного кредита.