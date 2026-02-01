Зонтичные поручительства становятся востребованным инструментом поддержки бизнеса

В 2025 году объем финансирования предпринимателей под зонтичные поручительства вырос на 28%, а гарантийной поддержки — на 35%. Количество представителей малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся этими мерами увеличилось на 75%. Такие данные раскрыли в ВТБ, отметив, что в 2025 предприниматели получили в банке почти 62 млрд рублей по программе Корпорации МСП.

Член правления ВТБ Руслан Еременко:

Зонтичные поручительства — это простой по условиям и надёжный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли — такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению. Мы видим, что этот инструмент всё активнее используется в новых программах льготного кредитования и фактически формирует стандарт поддержки СМБ как для бизнеса, так и для банков.

Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию. Также высокую активность в привлечении средств при помощи механизма зонтичных поручительств проявляют представители бизнеса, занятые в сферах туризма, инфраструктурных проектов, научно-технической деятельности, информации и связи. Это говорит о высоком спросе на быстрые и гибкие финансовые решения со стороны предприятий, ориентированных на рост и масштабирование.