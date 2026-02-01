Работники АО "Транснефть – Сибирь" – в числе призеров всероссийской корпоративной спартакиады

Сборная команда АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее общество ПАО "Транснефть") приняла участие в VII зимней спартакиаде организаций системы "Транснефть", которая состоялась в г. Красноярске в минувшие выходные. Организатором состязаний выступило АО "Транснефть – Западная Сибирь".

Соревнования проходили в четырех видах спорта: лыжные гонки (индивидуальные соревнования/смешанная эстафета), горнолыжный спорт, сноуборд. АО "Транснефть – Сибирь" представляли 12 участников.

В ходе церемонии награждения призеров и победителей вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король поблагодарил всех спортсменов за активное участие в зимних корпоративных играх и искреннее стремление к новым победам.

В число призеров корпоративной спартакиады вошли семь работников АО "Транснефть – Сибирь". Серебро завоевали Петр Слинкин и Яна Усыченко в сноуборде, Наталья Боярских в индивидуальной лыжной гонке. Бронзовыми призерами стали Роман Парыгин и Александр Громыков в индивидуальных лыжных гонках, а также Марина Шевченко в горных лыжах, Вера Турковец в составе лыжной эстафеты – тюменская команда заняла третье место в смешанной лыжной эстафете.

В целом VII зимняя спартакиада организаций системы "Транснефть" собрала более 300 участников и болельщиков со всей страны от Балтики и Черного моря до Дальнего Востока. На старты вышли представители 26 команд – профессионалы и любители активного образа жизни, показавшие достойные результаты.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"