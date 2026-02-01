Сайфитдинов: Тюменская область развивается в тренде общероссийской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Государственной Думы с отчетом правительства РФ о работе в 2025 году.

Посредством видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и депутаты регионального парламента Александр Анохин и Александр Зеленский.

В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что Россия продолжает активно развиваться вопреки нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам. Положительная динамика в экономике сохраняется. Рост ВВП за три года превысил 10%, что превышает общемировой уровень.

При этом, подчеркнул премьер-министр, уровень безработицы остается низким – всего лишь 2,2%, а размер МРОТ значительно вырос. В 2025 году он увеличился на 16,5%, а в этом его планируется поднять ещё на 20% – до 27 тысяч рублей.

Михаил Мишустин выделил шесть основных задач, которые предстоит решить правительству в 2026 году. Первая и ключевая – сбережение и приумножение народа. Вторая задача – выход на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых. Третья – изменить структуру внешней торговли, нацелить её на поставки высокотехнологичной продукции. Четвёртая – продолжить формирование прозрачной конкурентной деловой среды. Пятая задача – повышение производительность труда за счёт внедрения передовых технологий и цифровых решений. Шестая – обеспечить постоянное технологическое обновление.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, экономическая модель, созданная нашим президентом, показывает свои результаты. "Если говорить и о прошедшем, 2025-м, и о предыдущих годах – правительство работает эффективно. Кто желал в нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом все это вернулось. Поэтому наша с вами задача – работать на конечный результат. Тот диалог, который выстроен сегодня с правительством, показывает, что это возможно", - констатировал он.

"Важно, что Тюменская область развивается в тренде общероссийской экономики, традиционно лидируя во многих направлениях: цифровизации, строительстве жилья, уровню жизни населения. Задача депутатов Тюменской областной думы при этом остается неизменной – разработка и принятие законов, направленных на социально-экономическое развитие региона и улучшение жизни наших земляков", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.