Участникам СВО и их семьям в Тюмени оказывается широкий спектр услуг и мер поддержки

Фото - @mv_afanasev

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей в городе ведется по нескольким направлениям, основные из них депутаты рассмотрели на заседании Тюменской городской думы.

С докладом о мерах поддержки, услугах на заседании думы выступил первый замглавы города Юрий Баранчук. В частности, он рассказал об организации бесплатного питания, занятий в кружках и секциях для детей участников СВО их трудоустройстве в отряды мэра и про другие льготы для детей, ветеранов и их супругов. Акцентировал внимание на том, что и городские власти, и общественники, и население города активно участвуют не только в моральной, но и материальной поддержке бойцов, сборе для них гуманитарной помощи. Рассказал о новой мере — помощь бывшим бойцам в организации предпринимательской деятельности.

Глава города Максим Афанасьев подчеркнул значимость общественного проекта "Тюмень для Победы" и специального счета "Победа" городского Совета ветеранов. "На сегодняшний день собрано уже более 170 млн рублей, которые направляются на приобретение необходимой техники, коптеров, систем противовоздушной обороны, медикаментов и других важных вещей, заказанных командирами воинских подразделений", - отметил Афанасьев.

Депутат Руслан Сабиров отметил, что Тюмень, Тюменская область в 2025 году развивалась по пути расширения и качественному улучшению для существующих мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. "Льготу на транспортный налог распространили на супругов участников СВО. Это инициатива депутатов ЛДПР. Появились новые адресные выплаты, например, ежемесячная адресная поддержка студентов-очников", - добавил он.

Мер поддержки очень много, для повышения доступности информации депутат Вадим Долгих предложил создать специальный чат-бот, который помог бы в навигации по ним.

"В Тюмени достаточно обширный спектр мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, они могут воспользоваться разными услугами, некоторые из них носят заявительный характер. Наша задача — сделать так, чтобы информация о таких возможностях максимально доходила до земляков, и они пользовались этой поддержкой в полной мере", - подчеркнула председатель гордумы Светлана Иванова.