Красотки тоже платят: пьяную автоледи задержали под Тюменью

16:06 26 февраля 2026
Самым симпатичным пьяным водителем за рулем назвали автоинспекторы даму, которая с 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха на на автомобиле "Хонда" почти доехала из Заводоуковска до Тюмени.

Нетрезвую автоледи задержали на 16-м километре дороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

 

Согласно закону, даме предстоит отплатить штраф в 45 тысяч рублей и на время расстаться с водительскими правами. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , пьяный за рулём , штрафы
