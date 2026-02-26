Красотки тоже платят: пьяную автоледи задержали под Тюменью

Самым симпатичным пьяным водителем за рулем назвали автоинспекторы даму, которая с 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха на на автомобиле "Хонда" почти доехала из Заводоуковска до Тюмени.
Нетрезвую автоледи задержали на 16-м километре дороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.
Согласно закону, даме предстоит отплатить штраф в 45 тысяч рублей и на время расстаться с водительскими правами.
