Коммунисты передали Тобольску на баланс памятник Ленину

КПРФ подарила Тобольску памятник вождю пролетариата Владимиру Ильичу Ленину - переход в муниципальную собственность оформлен договором дарения, подписали которы лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева и городской департамент имущественных отношений.

Памятник в городе установлен силами и на средства коммунистов в год 100-летия смерти Ленина. Причем это не новодел - это первый установленный в Тюмени памятник вождю, с 1952 года до демонтажа стоял на Исторической площади. Активисты КПРФ нашли памятник на базе вторчермета и выкупили его. Деньги на покупку и транспортировку скульптуры в Тобольск выделил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Благоустройство сквера под монумент оплатили депутаты-коммунисты облдумы из резервного фонда (средства на наказы избирателей).