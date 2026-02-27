Журналист и писатель Омельчук празднует 80-летие. Губернатор уже поздравил

Фото - https://max.ru/av_moor

80-летний юбилей 27 февраля отмечает тележурналист и писатель Анатолий Омельчук. В числе первых почётного гражданина Тюменской области, автора десятков документальных телефильмов, книг о жизни региона поздравил губернатор Александр Моор.

"За многие годы работы Анатолий Константинович вырастил не одно поколение профессиональных журналистов. Желаю юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих свершений! Пусть рядом с Вами всегда будут единомышленники и благодарные читатели!" - написал Моор в Мах.