Более 40 случаев бешенства с начала 2026 года выявлено в Тюменской области

Изображение сгенерировано в ГигаЧат

На территории Тюменской области было выявлено более 40 случаев бешенства в 2026 году, для предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания на территориях, где такие случаи зафиксированы, вводится карантин, пишет информационный центр правительства ТО.

Все домашние животные на территории неблагополучного пункта, восприимчивые к данному заболеванию (кошки, собаки, скот), должны быть вакцинированы.

В каждом муниципалитете, где вводится карантин, запрещено:

🔺 Лечить больных восприимчивых животных. Нельзя везти из другого муниципалитета (района) своих питомцев в ветклинку, находящуюся на данной территории.

🔺 Посещать территорию, на которой обнаружен очаг бешенства. Находиться на ней могут люди, которые там проживают и специалисты, задействованные в ликвидации очага. Не нужно ездить в гости к родственникам, проживающим в зоне карантина.

🔺 Ввозить и вывозить восприимчивых животных (любое теплокровное животное). Исключение - если оно вакцинировано против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу.

🔺 Проводить ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Все продовольственные ярмарки, выставки кошек и собак отменяются.

🔺 Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.