Более 40 случаев бешенства с начала 2026 года выявлено в Тюменской области

На территории Тюменской области было выявлено более 40 случаев бешенства в 2026 году, для предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания на территориях, где такие случаи зафиксированы, вводится карантин, пишет информационный центр правительства ТО.
Все домашние животные на территории неблагополучного пункта, восприимчивые к данному заболеванию (кошки, собаки, скот), должны быть вакцинированы.
В каждом муниципалитете, где вводится карантин, запрещено:
🔺 Лечить больных восприимчивых животных. Нельзя везти из другого муниципалитета (района) своих питомцев в ветклинку, находящуюся на данной территории.
🔺 Посещать территорию, на которой обнаружен очаг бешенства. Находиться на ней могут люди, которые там проживают и специалисты, задействованные в ликвидации очага. Не нужно ездить в гости к родственникам, проживающим в зоне карантина.
🔺 Ввозить и вывозить восприимчивых животных (любое теплокровное животное). Исключение - если оно вакцинировано против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу.
🔺 Проводить ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Все продовольственные ярмарки, выставки кошек и собак отменяются.
🔺 Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Бешенство — острое вирусное инфекционное и неизлечимое заболевание. Единственный метод профилактики - вакцинация! Основания для вакцинации человека: непривитое домашнее или дикое животное укусило, нанесло царапины или его слюна попала на уже поврежденную кожу человека. Следует немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт или медицинское учреждение, где будет произведена первичная обработка раны и вакцинация.
