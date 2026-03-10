Единороссы обсудили особенности выборной кампании 2026 года

На первом заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, который возглавил секретарь реготделения "Единой России", губернатор Тюменской области Александр Моор, члены и сторонники партии, секретари первичек, общественники обсудили особенности процедуры в этом году.

"С 11 марта начнется выдвижение кандидатов. Оно продлится до 30 апреля, — пояснил Александр Моор. — С 2023 года предварительное голосование проходит только в электронном виде на специальном сайте PG.ER.RU. Такая процедура уже доказала свою эффективность, будем придерживаться ее и в этот раз. Каждый кандидат обязан разместить в личном кабинете два видеоролика. В первом, биографическом, рассказать о себе. Во втором — изложить свою программу".

Также секретарь реготделения "Единой России" напомнил коллегам о поручении президента активнее вовлекать в политическую жизнь страны участников СВО. "Уверен, среди кандидатов будут ветераны боевых действий", — добавил он.

Партия будет поддерживать бойцов спецоперации в течение всей избирательной кампании. Об этом сообщила руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова:

С 25 по 31 мая жители сами выберут тех, кто представит партию на выборах. Отдельное внимание — бойцам СВО, принявшим решение участвовать в предварительном голосовании: мы будем индивидуально сопровождать героев, делиться своими знаниями и опытом, — отметила она. — Наша задача — провести процедуру максимально организованно и привлечь к ней тысячи инициативных тюменцев. Чем больше людей проголосуют, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов.

В этом году в Тюменской области пройдут две большие избирательные кампании — выборы депутатов Государственной и Тюменской областной дум. Также будут распределены семь мандатов на допвыборах в пяти муниципальных образованиях региона: Тобольске и Ялуторовске, Бердюжском, Уватском и Омутинском округах. "Единая Россия" — единственная в стране политическая партия, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.