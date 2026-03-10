Стало известно, в каких отраслях платят зарплаты в полмиллиона рублей

Зарплаты свыше 500 тысяч рублей в России платят сотрудникам негосударственных пенсионных фондов (в декабре 2025-го они в среднем получали 516,6 тыс рублей) и денежным посредникам (в среднем 515,3 тыс рублей), пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В топ-5 по большим средним зарплатам такие отрасли, как добыча нефти и газа (450 тыс. рублей), производство носителей информации – кассет и дисков (405 тысяч), вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тысяч).