Более чем на 40% снизилась за неделю заболеваемость гриппом в Тюменской области

18:00 10 марта 2026
В Тюменской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 марта, заболеваемость гриппом снизилась на 41,3%, новой коронавирусной инфекцией снизилась - на 13,3%, а по числу пациентов с ОРВИ наблюдается рост - на 19,6% выросла заболеваемость ОРВИ.

В целом ситуация стабильная - эпидпороги среди совокупного населения и в возрастных группах не превышены, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор , грипп , коронавирус , статистика
