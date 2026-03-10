Накопления тюменцев в Сбере за год выросли на четверть

Жители Тюменской области активнее откладывают деньги "на будущее": за 2025 год тюменцы увеличили накопления в Сбере сразу на 25%. Сейчас на счетах частных клиентов банка в регионе хранится более 184,5 млрд рублей.

Интерес к вкладам в 2025 году был на высоком уровне благодаря привлекательным процентным ставкам. Да и сами россияне всё чаще начинают относиться к деньгам по-деловому: выбирают инструменты, которые позволяют наращивать капитал.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Люди стали гораздо внимательнее к своим финансам. Многие понимают: деньги должны работать. Поэтому клиенты чаще выбирают вклады как понятный и надежный инструмент. Мы в Сбере стараемся поддерживать конкурентные условия, делаем сервисы максимально удобными. Наши клиенты предпочитают копить в цифровом формате. Уже 62,6% вкладов жители региона открывают дистанционно — через приложение СберБанк Онлайн. За год доля таких операций выросла на 3,4 процентных пункта, что говорит о растущем доверии к онлайн-сервисам.

Изменились и предпочтения по срокам вкладов, это связано с размером процентной ставки. Если раньше вкладчики чаще размещали деньги на срок от шести месяцев до года (их доля достигала 42,5%), то теперь на первое место вышли более короткие депозиты — от трех до шести месяцев. За год их доля в портфеле Уральского банка Сбербанка подскочила с 10,6% до 34,2%.

Постепенно менее востребованными становятся валютные вклады. Если в конце 2024 года их доля в Тюменской области составляла 2,7%, то к началу 2026-го — 1,6%.

Сегодня ставки по вкладам в Сбере зависят от срока размещения средств, условий пополнения и снятия, а также от того, являются ли деньги новыми для банка — то есть не находились ли они на счетах в Сбере в течение определенного периода. Для клиентов с подпиской СберПрайм доступна повышенная процентная ставка.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: