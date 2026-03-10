В Тюменской области не ожидают экстремального подъема грунтовых вод

14:40 10 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Уровень грунтовых вод в Тюменской области ожидается близким к среднемноголетним значениям, сообщил информцентр правительства региона со ссылкой на данные Гидроспецгеологии.

ФГБУ "Гидроспецгеология" опубликовало уточненный прогноз положения весеннего максимального уровня грунтовых вод по территории Российской Федерации на 2026 год, в Тюменской области прогнозные весенние максимальные уровни ожидаются близкими к среднемноголетним значениям, с отклонениями от них на величину ±10% многолетней амплитуды, говорится в сообщении.

Теги: паводок , прогнозы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026