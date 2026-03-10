Фуат Сайфитдинов: ямальские ветераны – это наша особая гордость и живая история значимых открытий

Фото - @sayfitdinovFG

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поздравил участниц салехардского землячества "Полярный круг" с Международным женским днем и принял участие в чествовании юбиляров.

Ветераны, чьи жизни связаны с освоением и развитием Ямала, собрались за чашкой чая, чтобы пообщаться друг с другом и поделиться добрыми воспоминаниями.

Фуат Сайфитдинов поздравил женщин с предстоящим весенним праздником, отметив, что именно они – представительницы самых разных профессий – наравне с мужчинами покоряли Крайний Север, работали и обустраивали быт в суровых условиях. Он подчеркнул, что благодаря труду первопроходцев сегодня округ не только сохранил лидерские позиции в экономике, но и стал современным, развитым и комфортным для проживания. "Мы ведь работали для того, чтобы оставить что-то после себя, чтобы завтра людям и всему региону жилось лучше. Сегодня Ямал процветает и значительно пополняет бюджет страны. Большой аэропорт построили в Новом Уренгое. Северный округ впереди всех по газодобыче, более 80% газа страны добывается здесь. Развиваются не только города, но и муниципальные территории. И это закономерно", - подчеркнул глава регионального парламента.

Отдельные тёплые пожелания прозвучали и в адрес мужчин-юбиляров. Среди них – Михаил Александрович Леонтьев, отметивший 90-летие. Начав трудовой путь с помощника капитана, многие годы он занимался партийной работой. Михаил Александрович стоял у истоков создания землячества. Еще один 90-летний юбиляр – Анатолий Андреевич Груздев. Выпускник Ленинградской лесотехнической академии прошел путь от мастера до главного инженера лесобазы города Лабытнанги, работал начальником отдела в Управлении "Тюменьлесснабыт". Также поздравления принимали Константин Николаевич Беляев, которому исполнилось 80 лет и Владимир Васильевич Васильченко, он отпраздновал 75-летие. Каждый из них стоял у истоков становления округа и внёс существенный вклад в его развитие и процветание.

Фуат Сайфитдинов вручил именинникам награды и памятные подарки. Он отметил, что ямальские ветераны – это особая гордость региона, за плечами каждого – богатая трудовая биография, это живая история значимых открытий и освоения Севера.

К поздравлениям присоединились руководитель Союза ветеранов Ямала Галина Ермакова и председатель Совета Ирина Веренич. Они подчеркнули, что такие дружеские встречи стали уже доброй традицией землячества. По-домашнему уютную атмосферу дополнили стихи, песни и творческие конкурсы.