Жителя Тобольска ограничили на год в свободе за то, что он застрелил свою жену

10:04 10 марта 2026
Тобольский городской суд признал Халиля Мурзина виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В апреле 2025 года ночью при чистке своего охотничьего ружья он  случайно выстрелил  в сторону стола, за которым спиной к нему сидела его супруга.

Сразу после случившегося  Мурзин вызвал скорую помощь и сообщил о трагедии родственникам, но женщина умерла до приезда медиков. 

"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в причинении смерти по неосторожности. Он пояснил, что случившееся стало результатом роковой случайности, и у него не было никакого умысла на лишение супруги жизни. С учетом личности виновного и обстоятельств дела, суд назначил Халилю Мурзину наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - сообщили в пресс-службе судов ТО.

Осужденному запрещено менять место жительства и выезжать за пределы муниципалитета без согласия специализированного государственного органа. Гражданский иск по делу заявлен не был.

Приговор не вступил в законную силу.

