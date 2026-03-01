Голышманово отметило спортивную историю: открыт музей и прошла Спартакиада

Как выяснилось в ходе рабочего визита областного Совета ветеранов, спорт в Голышманово перерос статус "моно". Гости побывали на открытии региональной Спартакиады учащихся, осмотрели современную инфраструктуру спортшколы олимпийского резерва и уникальный музей спорта, который хранит память о героях-земляках.

В борцовском зале спорткомплекса "Центральный" корреспондент газеты "Тюменская область сегодня" пообщался с тренером Олегом Ермаковым, преемником легендарного Виктора Синельникова.

– Я был его первым воспитанником, а с 1991 года начал работать тренером, став затем его преемником. Сегодня с "вольниками" нашей школы работают исключительно ее бывшие выпускники. В числе преуспевающих на тренерском поприще – самая титулованная из них, призер первенств Европы и мира Наталья Гущина, наша с Виктором Михайловичем воспитанница, – поделился Олег Александрович.

Сама Наталья Гущина, чью фамилию в мире борьбы знают и ценят, призналась, что после замужества оставила ее:

– Муж не возражал. У нас двое детей: 19-летний Никита учится в медицинском. Туда же планирует поступать Богдан, он учится в 8-м классе и занимается борьбой… Нет, отсюда никуда не хочу уезжать – мне здесь нравится.

В зале "Лидер", где сегодня тренируются юные гимнастки, гидом выступил глава муниципалитета Александр Ледаков. Имеющий высшее физкультурное образование, он рассказал, как зал из борцовского превратился в гимнастический, и не смог сдержать эмоций:

– Знаете, я видел, как в этом зале боролась малышня, и что приятно: сегодня здесь тренируются дети тех учащихся, которых я, будучи студентом, не мог загнать на школьные уроки физкультуры. А сейчас я вижу их в первых рядах болельщиков – с горящими глазами. Это считаю одним из наших достижений.

Экскурсия завершилась на лыжной базе "Сосновый бор". Гости узнали, что в спортшколе культивируется 13 видов спорта, занятия бесплатны, а доход приносит прокат инвентаря и аренда залов, - сообщает Тюменская область сегодня.