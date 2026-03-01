Тюменская Госавтоинспекция обозначила главные направления работы на ближайшее время

Госавтоинспекция Тюменской области выбрала приоритетные направления по снижению аварийности на дорогах.

"Мы продолжим активно работать на региональных и федеральных автодорогах. Пока не удалось переломить тенденцию роста числа ДТП на региональных трассах, на федеральных автодорогах рост ДТП зафиксирован на одной автодороге – Тюмень-Ханты-Мансийск. Будем действовать профилактическими и надзорными мерами", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

На региональных автодорогах Тюменской области в настоящее время работает 61 рубеж контроля за дорожным движением – это передвижные камеры фиксации нарушений ПДД, на федеральных автодорогах работают 48 камер на опасных участках, где уже случались ДТП с пострадавшими в них людьми, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.