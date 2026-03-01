Герой сказки Ершова ожил для тюменских школьников на новой встрече

Экскурсию в "Дом сказки Ершова" организовали для учащихся гимназии № 83 активисты Тюменского городского отделения "Единой России".

Мероприятие приурочили ко дню рождения земляка, автора знаменитой сказки "Конек-горбунок". Ребята больше узнали о творчестве Петра Ершова, других его произведениях, вкладе в развитие русской литературы. Здесь же они увидели Конька-горбунка в самом разном исполнении: из ткани, бересты, керамики, кости и других материалов, - сообщает Тюменская линия.



Инициаторами встречи с любимой сказкой стали депутат городской думы Дмитрий Антипов, руководитель центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова" Дмитрий Бородин, первичные отделения № 242 и 245.

"Для нас важно, чтобы дети знали историю родного края, наших писателей и культурное наследие. Такие встречи помогают заинтересовать ребят литературой и показывают, насколько богата и интересна культура Тюменской земли", — отметил секретарь ПО № 242 Сергей Кудрявцев.