Розовый шум может стать ключом к более спокойному и глубокому сну

В отличие от других звуков, например, белого и коричневого шума, розовый шум мягко маскирует резкие бытовые раздражители, помогая мозгу расслабиться в периоды отдыха или сфокусироваться на работе в шумной офисной среде.

По словам психолога Родиона Чепалова, деление шума на цвета условно, но именно розовый шум воспринимается человеческим ухом как наиболее сбалансированный из-за его схожести с природными явлениями. В отличие от равномерного шипения белого шума, розовый звучит мягче и глубже, напоминая ветер или далекий гул поезда, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Согласно исследованиям, при определенных условиях розовый шум может усиливать глубокие стадии сна и положительно влиять на процессы запоминания. В рабочих условиях розовый шум может помогать концентрации за счет маскировки отвлекающих факторов. В шумных офисах он снижает влияние непредсказуемых звуков", — рассказал Родион Чепалов.

Такая аудиоподдержка особенно полезна для людей с СДВГ и тех, кто страдает от резких бытовых звуков, таких как хлопки дверей или разговоры соседей. При этом психолог напомнил, что важно соблюдать умеренную громкость и учитывать комфорт окружающих.