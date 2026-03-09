Поисковики из Тюмени помогают находить людей с деменцией

В 2026 году в Тюменское отделение поискового отряда "ЛизаАлерт" поступило 49 заявок на поиск пропавших, и четверть из них приходится на людей с нарушениями памяти. Как рассказал руководитель отделения Станислав Башмаков, их история исчезновения типична: "Человек вышел из дома и не вернулся".

Поисковики сталкиваются с самыми разными случаями. Например, осенью они искали дедушку, который спрашивал у пассажиров общественного транспорта дорогу на улицу Запольную. Позже выяснилось, что пожилой человек родился в деревне Заполье и был уверен, что его дом всё еще там. В прошлом году волонтеры искали бабушку в поселке – она забрела в кусты и не смогла оттуда выбраться. А несколько месяцев назад 74-летний дедушка уехал на электричке до Екатеринбурга, и только совместными усилиями нескольких ведомств его удалось вернуть домой.

Волонтеры призывают горожан не проходить мимо одиноких пожилых людей.

– Улиц и районов в городе гораздо больше, чем нас, добровольцев, поэтому мы делаем всё, чтобы жители города стали нашими глазами, – объясняет Станислав Башмаков. – Если вы обнаружили одинокого пенсионера, пожалуйста, не проходите мимо. Не бойтесь смутить человека, подойдите к нему и протяните руку помощи.

Чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, достаточно задать несколько простых вопросов: уточнить, какой сегодня день недели, число или где он находится, - сообщает Тюменская область сегодня.