Жителей вагайского села будут лечить в местной администрации

В селе Большой Карагай Вагайского округа при пожаре пострадало здание фельдшерско-акушерского пункта, поэтому с 10 марта и до установки нового модуля медпомощь гражданам будут оказывать в здании сельской администрации, сообщили в депздраве.

"Неотложная и экстренная медицинская помощь жителям села Большой Карагай Вагайского округа оказываются в бесперебойном режиме. Вызов осуществляется по номерам 103 или 112 с мобильного, 03 - со стационарного", - уточнили в депздраве.