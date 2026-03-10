Жителей вагайского села будут лечить в местной администрации

09:40 10 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото ГУ МЧС по ТО

В селе Большой Карагай Вагайского округа при пожаре пострадало здание фельдшерско-акушерского пункта, поэтому с 10 марта и до установки нового модуля медпомощь гражданам будут оказывать в здании сельской администрации, сообщили в депздраве.  

"Неотложная и экстренная медицинская помощь жителям села Большой Карагай Вагайского округа оказываются в бесперебойном режиме. Вызов осуществляется по номерам 103 или 112 с мобильного, 03 - со стационарного", - уточнили в депздраве.

Теги: ФАП , пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026